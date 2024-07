A informação foi comunicada aos jornalistas que se encontravam junto às instalações do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, onde decorreu, esta tarde, o interrogatório a Miguel Bravo.

O cantor, conhecido por participar num programa televisivo de talentos, foi detido pelo Polícia Judiciária (PJ) no sábado, na localidade de Porto Alto, no concelho de Benavente, distrito de Santarém.

De acordo com um comunicado da PJ, divulgado no domingo, o suspeito, de 21 anos, foi detido pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora por crimes sexuais praticados na cidade alentejana.

"A vítima, do sexo feminino, com 13 anos, foi sendo instigada e persuadida, desde dezembro do ano passado, a trocas de fotos e vídeos de cariz sexual", salientou.

Segundo a fonte judicial, o Ministério Público pediu a prisão preventiva do cantor.

Já o detido, adiantou a mesma fonte, argumentou durante o interrogatório que desconhecia a idade da vítima.

