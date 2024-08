O caso - emblemático do movimento #Metoo no cinema francês - foi revelado em 2019 após uma longa investigação e uma entrevista com a atriz na plataforma jornalística 'online' Mediapart.

Nessa altura, Adèle Haenel denunciou "a complacência geral dos profissionais para com os agressores sexuais", a quem responsabilizou pelo seu abandono da cerimónia de entrega de prémios César em 2020, quando Roman Polanski, acusado de violação, recebeu o prémio de melhor realizador pelo filme 'J'accuse'.

Haenel, hoje atriz de teatro, anunciou em 2023 o seu rompimento com o cinema.

No despacho judicial, a magistrada destacou as denúncias "detalhadas, constantes e precisas" da atriz, "o seu estado de espanto" no momento dos acontecimentos, "as repercussões psicológicas" das agressões, "a significativa diferença de idade entre os dois protagonistas" e "a ocorrência de um progressivo constrangimento psicológico" imposto pelo realizador, o primeiro a filmar no filme 'Les Diables' (2002).

A juíza de instrução teve em conta duas circunstâncias agravantes para determinar o julgamento, que decorrerá em Paris, em 09 e 10 de dezembro: a menoridade da atriz à data dos factos e a posição de autoridade do cineasta.

Os factos que serão referidos durante o julgamento ocorreram entre setembro de 2001 e fevereiro de 2004, quando Adèle Haenel tinha entre 12 e 15 anos.

Na altura, com 36 a 39 anos, Christophe Ruggia recebeu-a todos os sábados à tarde, durante quase três anos, em sua casa.

Por outro lado, a juíza de instrução ordenou a rejeição das acusações pelas agressões sexuais denunciadas pela atriz durante festivais no Japão, em junho de 2002, e em Marrocos, em setembro de 2002.

Várias figuras do cinema francês foram envolvidas, recentemente, em acusações de violência sexual.

O ator Gérard Depardieu, acusado desde 2020 de violação e agressão sexual à atriz Charlotte Arnould, vai ser julgado em outubro por violência sexual contra duas mulheres durante as filmagens de 'Les shutters vertes', de Jean Becker, em 2021.

A atriz Judith Godrèche, de 52 anos, provocou uma forte polémica ao acusar publicamente Benoit Jacquot de violação no início do ano, e depois Jacques Doillon de agressão sexual.

