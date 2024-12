Carolina Deslandes partilhou recentemente com os seguidores a situação hilariante que viveu com o filho mais velho, Santiago, durante uma viagem de Uber.

"Ontem saí do shopping com o meu filho mais velho e estávamos a ir em direção à nossa casa. Agora, como ele já lê tudo, aponta para tudo, de repente aponta para um edifício e diz 'motel. Mãe eu quero ir ali'", começou por dizer no vídeo publicado no TikTok.

O condutor da Uber que, segundo a cantora, era brasileiro, teve uma reação que mereceu elogios. "O senhor que nos estava a levar diz-lhe assim: 'não quer não filho, é um restaurante muito ruim' e ele responde: 'mas eu quero ir lá com os meus manos' e ele responde 'não vai querer não, comida toda estragada, tudo mau para o seu estômago'", prosseguiu Deslandes referindo que não conseguiu controlar o riso perante a situação.

"Eu estava colada ao vidro, a ter um ataque de riso sem conseguir respirar e ele continuava: 'motel, motel'", apontou.

Veja o vídeo completo abaixo.