Carolina Deslandes partilhou com os seguidores do Tik Tok uma resolução de ano novo. Embalada pelas épocas festivas, em que "a pessoa acha que tem que tomar grandes decisões de vida", a artista cometeu uma 'loucura': comprou uma viagem.

"Acabei de marcar uma viagem sozinha durante dez dias. Eu que nem sequer sei funcionar com o Google Maps, eu que nem sei descobrir portas sozinha do aeroporto, eu que tenho estômago europeu privilegiado e que se come alguma coisinha nova fica mal, vomita", começou por dizer Carolina.

Mas os problemas não se ficam por aqui, já que a cantora "fala com estranhos e acha que toda a gente é boazinha e não tem noção do perigo".

[...] Eu que tenho crises de ansiedade e de pânico e dificuldade em adormecer", concluiu Carolina que foi apoiada e incentivada pelos seguidores.

