Recentemente, a atriz Carolina Carvalho sofreu uma radical mudança de visual por causa do trabalho, estando atualmente com o cabelo visivelmente mais curto.

Semanas após ter destacado o novo visual no Instagram, a atriz surpreendeu de novo os fãs ao recordar a reação do namorado, David Carreira, quando a viu pela primeira vez com o cabelo curto.

"Morro de rir sempre que vejo este vídeo. Não avisei o David que ia cortar o cabelo e então decidi aparecer em casa de cabelo curto e filmar a reacção, e deu nisto", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

