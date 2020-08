"É a primeira vez na vida que faço uma mudança de visual tão radical", escreve a atriz ao partilhar com os seguidores as imagens do seu novo look.

Carolina Carvalho deixou os seus seguidores do Instagram de queixo caído ao mostrar o resultado da sua radical e incrível mudança de visual. "É a primeira vez na vida que faço uma mudança de visual tão radical. Nesta última semana tenho andado desaparecida porque arranquei com um projeto muito especial , que pedia esta mudança de visual", começa por explicar a atriz ao partilhar com os seus seguidores as primeiras imagens deste seu novo look. Quanto ao motivo da mudança, que se traduz num corte de cabelo muito curto, a namorada de David Carreira explica que será protagonista de "uma série única da SIC". Um projeto que, confessa, a vai colocar "à prova em todos os sentidos". "Estou feliz e ansiosa por partilhar isto com todos. Para já partilho o novo look. Estou ainda a habituar-me, mas para já confesso que lavar o cabelo é toda uma nova experiência", pode ainda ler-se na publicação. Veja as imagens na galeria. Leia Também: Carolina Carvalho declara-se a David Carreira em dia especial