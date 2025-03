Morreu Roy Ayers, o lendário cantor e produtor musical por detrás dos sucessos 'Everybody Loves the Sunshine' e 'No Stranger to Love'. Tinha 84 anos.

Ayers, apelidado de 'Padrinho do Neo Soul', morreu na terça-feira, 4 de março, na cidade de Nova Iorque, após uma ter lutado contra uma longa doença, de acordo com um comunicado publicado na sua conta oficial de Facebook.

"Ele viveu uns lindos 84 anos e fará muita falta. A sua família pede que respeitem a sua privacidade neste momento. Uma celebração da vida de Roy será realizada em breve", pode ler-se.

Roy Ayers nasceu em Los Angeles no dia 10 de setembro de 1940 e as suas influências musicais surgiram cedo, quando o seu pai tocava trombone e a sua mãe, piano.

Ayers era conhecido por ser pioneiro no género jazz-funk. O seu hit de 1976, 'Everybody Loves the Sunshine' foi amplamente reproduzido por vários artistas durante décadas.

