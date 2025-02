Morreu Roberta Flack, cantora do êxito 'Killing Me Softly With His Song'. Tinha 88 anos.

"Estamos de coração partido após a gloriosa Roberta Flack ter morrido esta manhã, dia 24 de fevereiro de 2025", lê-se num comunicado divulgado pela porta-voz da cantora, Elaine Schock, citado por vários meios de comunicação social norte-americanos.

"Morreu pacificamente na sua casa rodeada pela família. A Roberta quebrou barreiras e recordes. Era também uma educadora com orgulho", escreve ainda.

Flack tornou-se uma referência musical com o seu talento, presença, versatilidade e capacidade vocal.

Nasceu em 1937 em Black Mountain, Carolina do Norte, e sempre viveu rodeada de música, uma vez que a mãe tocava órgão na igreja. Começou a tocar piano com nove anos e aos 15 entrou na Howard University para estudar música. Foi uma das mais jovens estudantes de sempre a serem aceites na instituição.

Aos 19 anos, e já formada, aspirava ser cantora de ópera e começou a dar aulas. Com este trabalho conciliava atuações em clubes noturnos às noites e aos fins de semana.

Em 1969 grava o seu primeiro álbum - First Take', num tempo recorde de 10 horas.

Os sucessos começaram a surgir e um dos mais conhecidos é 'Killing Me Softly With His Song', que em 1974 ganhou um Grammy, tornando a cantora a primeira a receber a distinção durante cinco anos consecutivos.

Depois de abandonar os palcos em 2018, o seu representante revelou que tinha sofrido um AVC uns anos antes. Em 2022, anunciou que tinha sido diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica e que já não conseguia cantar.

A nível pessoal, Flack casou uma vez em 1966 com o músico de jazz Steve Novosel, de quem se divorciou em 1972. Deixa um único filho, o também músico Bernard Wright.

Leia Também: Morreu Jesus Guerrero, cabeleireiro de Kylie Jenner e Jennifer Lopez