Robert Morse, protagonista de 'Mad Men', morreu aos 90 anos de idade.

Conforme nota o jornal The Guardian, Robert teve uma carreira de quase 60 anos enquanto ator, em mais de 100 peças de teatro e produções cinematográficas.

O reconhecimento profissional chegou depois de uma adaptação teatral de 'How to Succeed in Business Without Really Trying', papel lhe valeu um prémio Tony.

"O meu bom amigo, Bobby Morse, morreu aos 90 anos", informou o escritor/produtor Larry Karaszewski no Twitter. "Um grande talento e com um espírito belíssimo. Envio amor ao filho, Charlie, e à filha, Allyn", completou.

A causa da morte ainda não foi revelada.

