Nuno Markl usou a sua conta de Instagram para fazer uma homenagem a Jorge Costa, amigo que morreu na sequência de uma batalha contra o cancro.

"Morreu o Jorge. Passou pela minha vida como uma estrela cadente - fugaz, mas com luz intensa", começa por dizer.

"O Jorge Costa - na altura apenas uma silhueta anónima ao pé de um nome, nas Crónicas de um Sem Abrigo - foi um homem que perdeu tudo: trabalho, teto, dignidade. Mas tendo ele estado do outro lado, o das pessoas que tiveram uma vida dita normal e que viraram a cara a tanto sem abrigo que com elas se cruzou na rua, assim que se viu do lado de quem nada tem e que não só precisa de dinheiro mas de empatia, decidiu escrever a sua saga numa série de crónicas arrebatadoras. Fiquei agarrado", nota.

"A escrita do Jorge, viva, fresca, tragicómica, era a aventura definitiva de um peixe fora de água: um homem como nós, obrigado a dormir na Gare do Oriente e arredores, ao relento, a lutar por espaço, por comida, por tudo. A tentar sobreviver", acrescenta.

"O Jorge tinha uma doença grave que o tempo nas ruas agravou, e apesar do entusiasmo dele neste projeto, o corpo já fraquejava e hoje partiu. Não irá ver o filme ou a série que fizermos da sua história, mas deixou-nos tanto com que trabalhar. Incluindo a alegria de acreditar que isto vai acontecer.

Obrigado, Jorge. Boa viagem. E para nós, mãos à obra", completa.

