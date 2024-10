Morreu Nicholas Pryor, ator conhecido por interpretar o par da personagem de Tom Cruise 'Risky Business', ou por dar vida ao pai afastado da personagem de Robert Downey Jr. em 'Less Than Zero'. Tinha 89 anos.

De acordo com o The Hollywood Reporter, que falou com a mulher do artista, Christine Belford, Nicholas morreu vítima de cancro no dia 7 de outubro, em sua casa, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Entre os vários projetos dos quais fez parte, recorde-se, Nicholas Pryor também deu vida ao pai da personagem de Kathleen Robertson em 'Beverly Hills, 90210'.

Após a notícia da sua partida, Jon Lindstrom manifestou-se no Instagram e destacou que "Nick era um ator e um amigo excecional".

