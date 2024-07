Morreu a atriz Shannen Doherty, da série 'Beverly Hills 90210', aos 53 anos. A notícia foi confirmado à People pela assessora da artista, Leslie Sloane.

"É como coração pesado que confirmo a morte da atriz Shannen Doherty. No sábado, dia 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o cancro após muitos anos a lutar contra a doença", comunicou à revista.

Na mesma nota, acrescentou que a atriz estava "rodeada dos entes queridos, assim como do patudo Bowie". "A família pede privacidade neste momento", disse ainda.

Shannen Doherty, recorde-se, foi diagnosticada pela primeira vez com cancro da mama em 2015, tendo o mesmo entrado em remissão. Mais tarde, em 2020, a atriz revelou que o cancro tinha voltado e estava no estádio IV. Entretanto, no ano passado, comunicou que as metástases tinham chegado ao cérebro. Este fim de semana acabou por morrer, vítima da doença.

Shannen Doherty ganhou fama como Brenda Walsh na série 'Beverly Hills 90210', que estreou nos anos 90. A atriz deixou a série ao fim de quatro temporadas, em 1994. Interpretou depois a personagem Prue Halliwell em 'Charmed'. Entre os vários trabalhos que completam a sua carreira, participou em filmes como 'Heathers'.

[Notícia atualizada às 14h32]

