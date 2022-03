Morreu o músico Tom Parker, da banda The Wanted, aos 33 anos. O artista não resistiu à batalha contra o cancro no cérebro.

O cantor britânico deixa os filhos Aurelia, de dois anos, e Bodhi, de um, assim como a mulher, Kelsey, de 32 anos.

"É com o coração partido que confirmados que o Tom morreu pacificamente com toda a sua família a seu lado. Os nossos corações estão partidos. O Tom era o centro do nosso mundo e não conseguimos imaginar a vida sem o seu sorriso contagiante e a presença energética", disse a mulher na sua página de Instagram.

"Estamos realmente gratos pela demonstração de amor e apoio, e pedimos a união de todos para garantir que a luz do Tom continue a bilhar para os seus lindos filhos. Obrigada a todos os que apoiaram os seus cuidados durante todo este tempo. Ele lutou até ao fim. Tenho muito orgulho em ti", completou.

