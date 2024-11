Esta terça-feira, 19 de novembro de 2024, é um dia particularmente emotivo para familiares, amigos e fãs de Sara Tavares. Assinala-se hoje um ano da morte da cantora, que partiu uma década depois de ter-lhe sido diagnosticado um tumor no cérebro. Tinha 45 anos.

Liliana Almeida, amiga próxima de Sara Tavares, usou as redes sociais para lembrar a intérprete de 'Chamar a Música' e dedicar-lhe uma emotiva mensagem.

A também cantora citou Sara Tavares:

"Foi só naquela

Estava só a janela

Eu só me deixo levar um dia de cada vez

Mas de quando em vez alguém me rouba o olhar

Não tem como tem como não ir

Não tem como resistir

Deixar a coisa fluir

É o momento

Um mumentu

Um monumento

Fizeste vento

Quiseste me levar."

"É isso, é tua, disseste. Agora digo eu, fazes vento…", declarou, por fim, Liliana Almeida.

Às suas palavras, a artista juntou um conjunto de fotografias de momentos de cumplicidade com a amiga. Veja as imagens na galeria.