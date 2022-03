O estado de Tom Parker parece ter-se agravado nos últimos dias. O músico de 33 anos, que faz parte da banda The Wanted, está agora obrigado a andar numa cadeira de rodas por estra demasiado fraco e sem forças para se aguentar em pé.

O seu estado de saúde frágil prende-se com o facto de ter sido diagnosticado com um tumor no cérebro, que por não ser operável foi considerada uma doença terminal.

Max George, colega de banda de Tom, partilhou nas suas redes sociais uma fotografia onde mostra o amigo numa cadeira de rodas. A imagem, acompanhada de uma legenda encorajadora, surge como homenagem à resiliência e força de Tom Parker. "Vamos lá", lê-se na partilha.



© Reprodução Instagram

A banda de The Wanted encontra-se no momento em digressão e Tom, que nunca é esquecido pelos restantes companheiros, tem aparecido em palco em espetáculos esporádicos.

Tom Parker em palco com os restantes elementos de The Wanted© Reprodução Instagram



