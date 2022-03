Foi com o coração devastado que o neto de Ron Pember anunciou a 11 de março a morte do avô. O ator, conhecido por ter sido estrela da série 'Only Fools and Horses', perdeu a vida aos 87 anos.

Paul Pember, que descreve o avô como uma cavalheiro, lamentou a perda através das redes sociais.

Também a página de 'Only Fools And Horses' partilhou uma homenagem ao ator, manifestando tristeza perante a notícia.

O ator Danny John Jules reagiu através das redes sociais. "Acabei de ouvir a triste notícia de que Ron Pember faleceu", lamentou no Twitter.

Da carreira de Ron Pember fazem ainda parte produções como 'Red Dwarf' e 'Secret Army'. Além de ter dado cartas como ator, foi encenador e escreveu um teatro musical intitulado 'Jack, o Estripador', em 1975. A peça ainda hoje é encenada.

