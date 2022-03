Morreu Emilio Delgado, conhecido pode ter, durante 40 anos, dado vida à personagem Luis na icónica 'Rua Sésamo'. O artista, que tinha atualmente 81 anos, fez parte da versão original da série infantil, produzida nos Estados Unidos da América.

Emilio perdeu a vida esta quinta-feira, dia 10 de março, depois de em dezembro de 2020 ter sido diagnosticado com cancro no sangue e mieloma múltiplo.

Apesar de ter estado internado num centro de cuidados continuados, o ator regressou a casa nos últimos dias e foi junto da família que acabou por partir.

O seu último trabalho, relacionado com dobragens de filmes, terá sido concluído em janeiro deste ano. No teatro despediu-se dos palcos com a peça 'Quixote Nuevo'. Da sua vasta carreira fazem ainda parte produções como 'Quincy ME', 'Falcon Crest', 'The Bravest Knight', 'Law & Order: Special Victims Unit' e 'House of Cards'.

