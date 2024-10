Ron Ely, ator que deu vida a 'Tarzan' entre 1966 e 1968 na série da NBC, morreu. Tinha 86 anos.

A morte foi confirmada por Kiki Ely, filha do artista, que descreveu o pai como um "herói".

"O meu pai era alguém que as pessoas chamavam de herói. Foi ator, escritor, coach, mentor, homem de família e líder. Criava uma onda positiva de influência onde quer que ia. O impacto que tinha nos outros é algo que nunca vi numa outra pessoa - havia algo realmente mágico nele. Era como o mundo o conhecia", realça.

"Conhecia-o como meu pai - e que paraíso foi ter tido essa honra. Para mim, ele chegava à lua. O meu pai é o meu mundo - e que mundo incrível ele criou. Era forte e protetor. Era brilhares e incrivelmente divertido. Era estoico e sensível. Era dinâmico e forte. Era a minha inspiração. Era humilde e digno de respeito", sublinhou.

Por fim realçou que o que a confortava era saber que o pai "estava com a mãe e o irmão". "É uma enorme tristeza para mim porque sinto a falta dele. Irei guardar orgulhosamente tudo o que recebi dele, até nos encontrarmos outra vez".

Para além de 'Tarzan', Ron integrou também o elenco do filme 'Doc Savage: The Man of Bronze', de 1975.

Em 2001 terminou a carreira de ator, mas em 2014 voltou ao pequeno ecrã para um pequena participação em 'Expecting Amish'.

Não foram reveladas as causas da morte.

