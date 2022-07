Mickey Rooney Jr. foi encontrado morto em casa, na Califórnia, Estados Unidos da América, no passado sábado, dia 16 de julho. As causas da morte do cantor são, até ao momento, desconhecidas, segundo o The Hollywood Reporter.

De acordo com uma publicação feita por um amigo do artista, Mickey morreu "em paz".

O músico era filho de Mickey Rooney, um conhecido ator de Hollywood que morreu em 2014.

