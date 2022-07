Morreu o comediante Jak Knight, estrela de 'Bust Down' e artista que deu vida à personagem DeVon da série animada 'Big Mouth', da Netflix.

Sabe-se que Jak morreu na passada quinta-feira, em Los Angeles, aos 28 anos. A família confirmou a notícia ao Deadline. A causa da morte não foi revelada até à data.

Jak Knight deu cartas, sobretudo, no mundo do stand-up, tendo sido convidado para participar no 'The Comedy Lineup', da Netflix.

