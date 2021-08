Morreu o avô de Harry Styles. A família do artista chora assim a morte de Brian Selley, segundo a mãe do próprio o confirmou através de uma publicação no Instagram.

Numa publicação, Anne Twist escreveu: "O meu coração parte-se uma vez mais... a nossa família lamenta a morte do nosso pai/avô/irmão/amigo.

Pai, foste tão corajoso, sempre a sorrir, com um comentário mordaz e inteligente para fazer na hora certa. Amamos-te inteiramente e para sempre. Descansa, homem lindo".

Harry Styles ainda não se pronunciou publicamente sobre este falecimento.

Recorde-se que Brian já tinha sido anteriormente diagnosticado com Parkinson.

Leia Também: Harry Styles e Olivia Wilde confirmam namoro com beijo apaixonado