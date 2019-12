Morreu o ator britânico Tony Britton. A notícia foi confirmada pela filha do artista, a apresentadora Fern Britton.

"O nosso pai, Tony Britton, morreu esta manhã. Grande ator, realizador", afirmou na sua conta de Twitter.

Tony, que tinha 95 anos, protagonizou filmes como 'Operation Amsterdam', 'Sunday Bloody Sunday' e 'The Day of the Jackal'.

A causa da morte ainda não foi revelada.