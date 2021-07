Saginaw Grant, ator de 'The Lone Ranger', morreu esta quarta-feira, 28 de julho, de causas naturais. Tinha 85 anos.

A assessora de imprensa, Lani Carmichael, contou à Associated Press que o artista morreu numa clínica privada em Hollywood, Califórnia.

"O seu lema de vida sempre foi respeitar o outro e não falar do outro de forma negativa", disse.

Entre os muitos trabalhos que fez no mundo da representação, incluem o papel no filme 'The World Fastest Indian', e a passagem pela série da CBS de 1993, 'Harts of the West'.

Também foi ator convidado em 'Breaking Bad', onde deu via a um motorista de camião no décimo quarto episódio da quinta temporada, 'Ozymandias'.

