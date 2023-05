Ray Stevenson - que participou em 'Thor' e 'Divergent' - morreu este domingo, 21 de maio, aos 58 anos.

A informação foi confirmada ao The Hollywood Reporter pelo seu assessor, Nicki Fioravante. O ator morreu quatro dias antes de celebrar mais um aniversário, no dia 25 de maio.

O jornal italiano La Repubblica relata que Ray Stevenson estava internado num hospital da ilha de Ischia, em Itália, onde está a decorrer a produção do filme 'Casino em Ischia', dirigido por Frank Ciota. Até ao momento não foi adiantado mais nenhum detalhes sobre a morte do artista.

Nascido em 1964 na cidade de Lisburn, na Irlanda do Norte, ficou especialmente conhecido por interpretar o legionário Tito Pullo na série 'Roma' da HBO e da BBC entre 2005 e 2008.

A sua estréia no cinema aconteceu em 1998 em 'The Theory of Flight' de Paul Greengrass e trabalhou também em 'King Arthur' (2004), com Clive Owen.

Durante as filmagens da série 'Roma' conheceu a atual companheira, a antropóloga italiana Elisabetta Caraccia, com quem teve três filhos. Antes, entre 1997 e 2005, foi casado com a atriz britânica Ruth Gemmell.

A sua carreira também conta com papéis na televisão, nas séries 'Dexter', 'Black Sails' ou 'I Medici' ou 'Vikings'.

Leia Também: Morreu Harajuku Bitch, a cadela de Paris Hilton. Tinha 23 anos