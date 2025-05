Billy Ray Cyrus e Elizabeth Hurley estiveram juntos na capital italiana, no sábado, dia 24 de maio, quando marcaram presença num jantar de comemoração da abertura da exposição Orizzonti/Rosso, organizada pela Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, no Palazzo Barberini.

O músico e a atriz posaram juntos na passadeira vermelha do evento e esta foi a estreia no casal na 'red carpet'.

Para a ocasião, Elizabeth Hurley escolheu um vestido rosa choque, justo e que realçou as suas curvas, com um decote profundo e mangas longas.

Por sua vez, o artista optou por um estilo mais 'roqueiro', que lhe é característico, e usou umas calças justas pretas e um casaco no mesmo tom com detalhes em couro. O look ficou completo com um chapéu estilo 'western', óculos escuros e botas.

