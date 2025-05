Billy Ray Cyrus está apaixonado e faz questão de partilhar esta nova fase com o mundo. Numa relação com Elizabeth Hurley, o artista e a atriz estrearam-se como casal em Roma, no passado sábado, e agora o músico revelou um vídeo dos bastidores.

Nas imagens podemos ver Billy Ray Cyrus e Elizabeth Hurley a saírem de braços dados do hotel e depois na exposição Orizzonti/Rosso, no Palazzo Barberini.

Na legenda das imagens, o músico declarou-se à companheira. "Com a minha linda namorada em Roma", escreveu.

Veja o vídeo na galeria.

