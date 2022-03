Morreu o ator John Stahl, de 'Game of Thrones', aos 68 anos. A notícia foi confirmada pelo seu agente, que descreveu o artista como "um ator com habilidades notáveis e um fiel do teatro escocês".

"Morreu na ilha de Lewis no dia 2 de março e deixa a sua esposa, Jane Paton", acrescentou, num comunicado, citado pelo Metro.

Natural da Escócia, onde nasceu em 1953, fez vários trabalho no mundo da representação. Além do papel na série de sucesso da HBO, onde dava vida a Rickard Karstark, John Stahl também apareceu em filmes como 'Victoria & Abdul' ou 'Mary Queen of Scots'.

