Morreu o icónico cenógrafo e figurinista britânico Tony Walton. Tinha 87 anos.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a filha de Tony Walton, Emma Walton Hamilton, confirmou a notícia e acrescentou que o pai morreu na noite de quarta-feira, no seu apartamento em Nova Iorque após complicações relacionadas com um AVC.

De recordar que Emma Walton Hamilton é fruto do casamento terminado de Tony Walton com a atriz Julie Andrews, união que durou de 1959 a 1968.

Ao longo da sua carreira, Tony Walton recebeu vários prémios, entre eles o Óscar pelo musical 'All That Jazz', de 1979, e um Emmy pelo trabalho em 'Death of a Salesman'.

