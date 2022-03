Morreu o produtor de cinema Alan Ladd Jr., aos 84 anos, como informou a filha, Amanda Ladd-Jones, nas redes sociais.

"Com o coração partido, anunciamos que no dia 2 de março de 2022, Alan Ladd Jr. morreu pacificamente em casa rodeado pela família. As palavras não são suficientes para expressar a falta que ele vai fazer", disse, como cita o New York Post.

Por sua vez, o irmão de Alan, David Ladd, também deixou uma mensagem no Facebook: "Meu irmão, meu amigo, meu herói, que sempre esteve ao meu lado. Estaremos juntos novamente do outro lado! Amo-te".

Alan Ladd Jr., filho do ator Alan Ladd, viu vários dos seus trabalhos serem vencedores de prémios, como o Óscar de Melhor Filme em 1996 pelo filme 'Braveheart', de Mel Gibson. Ao todo, os filmes produzidos por Ladd ou com luz verde ganharam mais de 50 Óscares e 150 nomeações.

Depois de ter gostado de 'American Graffiti', de 1973, o ex-executivo da Fox encontrou-se com George Lucas e perguntou-lhe se tinha novas ideias para outros filmes. Foi nessa altura que nasceu 'Star Wars'.

Ladd produziu outros projetos de sucesso, incluindo 'Gone Baby Gone', 'The Man in the Iron Mask' ou 'An Unfinished Life'.

