Joe Turkel - conhecido por papéis que fez em filmes como 'The Shining' e 'Blade Runner' - morreu na passada segunda-feira, no Hospital St. John, em Santa Monica, Califórnia. Uma notícia que foi confirmada pelo seu representante ao The Post, na sexta-feira.

O artista tinha 94 anos e uma carreira de 40 anos, tendo sido vários os filmes que contaram com o seu trabalho.

Como recorda o The Post, Joe juntou-se ao cineasta Stanley Kubrick para três filmes memoráveis, 'The Killing', 'Paths of Glory' e 'The Shining'. Em 1982, interpretou Eldon Tyrell em 'Blade Runner'.

Joe Turkel nasceu em Brooklyn, em 1927, ingressou no exército aos 17 anos e serviu a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Um ano depois, mudou-se para a Califórnia para começar o percurso na representação, tendo conseguido o primeiro papel em 'City Across the River', de 1949. O último filme que fez foi em 1990, 'The Dark Side of the Moon'.

