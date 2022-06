Os últimos anos têm sido de luta para Filipa Lemos. Depois de lidar com a morte do irmão, Tony Lemos, no dia 13 de abril deste ano a artista recebeu a notícia do falecimento do ex-marido, José Cerqueira, de quem se separou em 2021 após 24 anos de casamento.

"Foi um telefonema que recebi do México por parte de colegas com quem ele trabalhava", explica, revelando que na altura não percebeu bem o que se passou.

"Quando lá cheguei soube pelo neurocirurgião que era um quadro já irreversível, houve essa situação do aneurisma e, posteriormente, de morte cerebral", relata, notando que a filha como única herdeira teve de tomar a mais dolorosa das decisões.

“A Maria já era maior de idade na altura. Legalmente a única herdeira e única pessoa com capacidade para tomar decisões. Com 18 anos é difícil tomar uma decisão. Por ela fazia todo o sentido que lá estivesse a mãe para a poder ajudar e foi tomada uma decisão de dar dignidade”, nota.

Filipa nota ainda que a filha está a receber ajuda psicológica, sendo que tem momentos menos bons, como é normal. "A Maria caiu e levantou-se quase de forma instantânea. Neste momento está num processo de reconciliação com ela própria. Está a ser acompanhada, porque ela pediu", concluí.

Leia Também: Irmã de Tony Lemos: "Não me culpo, mas assumo que falhei com ele"