Morreu o ator George Segal, depois de ter sido submetido a um bypass coronário. Tinha 87 anos.

A mulher, Sonia Segal, foi quem confirmou a notícia esta terça-feira, 23 de março, numa nota obtida pela revista People.

"A família está de rastos por anunciar que o George Segal faleceu esta manhã devido a complicações de um bypass coronário", disse.

George Segal trabalhou durante décadas no mundo da representação, tendo começado esta caminhada nos anos 60. Ficou mais conhecido ao fazer parte de filmes como 'Ship of Fools', ' Where's Poppa?', 'Blume in Love', 'For the Boys', 'King Rat' e 'Who's Afraid of Virginia Woolf?' - papel que mereceu uma indicação ao Óscar na categoria de Melhor Ator Secundário, assim como aos Globos de Ouros.

