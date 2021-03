Taylor Dee, uma cantora de música country, morreu aos 33 anos, no dia 14 de março, após um acidente de carro na State Highway 183, perto de Euless, Texas, como confirma a People.

O aparatoso acidente aconteceu por volta das 22h, como informa um comunicado enviado à imprensa por parte do Departamento da Polícia de Euless City.

A artista não estaria a usar cinto de segurança no momento do acidente e foi "encontrada fora do veículo a uma curta distância em estado grave", revelam as autoridades. Depois foi transportada para um hospital local, onde acabou por morrer devido aos ferimentos que sofreu.

A artista era mãe de duas crianças, o pequeno Vayden e a pequena River.

