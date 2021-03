Morreu o culturista Andy Haman, no passado sábado, aos 54 anos, como confirmou o filho, Samuel, no Instagram. As causas da morte ainda não são conhecidas.

"[...] Amamos-te muito e estarás para sempre nos nossos pensamentos. Ninguém foi tão forte, gentil e uma pessoa maravilhosa como tu", escreveu.

"Não te preocupes com a mãe e as meninas, vou cuidar delas da maneira como tu me ensinaste", acrescentou.

Apelidado de Mr Incredible (Sr. Incrível), Andy Haman era um ícone da comunidade de culturismo, mas também ficou conhecido ao estrear-se no filme 'The Jurassic Dead', em 2017, como recorda o Mirror.

