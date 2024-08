BeatKing, um conhecido rapper de Houston, morreu aos 39 anos de idade, noticia o Page Six.

"Hoje, dia 15 de agosto de 2024, tivemos uma perda no @clubgodzilla. BeatKing tem sido a melhor parte do nosso clube há mais de uma década", referiu a agente, Tasha Felder, no Instagram.

"Produziu e trabalhou com tantos artistas. A sua música perdurará para sempre", realça.

Felder referiu ainda ao TMZ que o rapper, cujo nome verdadeiro era Justin Riley, perdeu a vida já no hospital devido a uma embolia pulmonar.

O rapper surgiu recentemente na digressão de Nicki Minaj no passado mês de maio. Este tornou-se conhecido em 2010 com o álbum 'Kings of the Club', conseguindo chegar aos tops com 'Then Leave', já em 2020.

