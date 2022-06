Morreu Charles Siebert, ator que deu vida ao Dr. Stanley Riverside II em 'Trapper John, M.D.'. Tinha 84 anos.

Foi a filha do artista, Gillian Bozanic, quem confirmou a notícia ao The Hollywood Reporter. Sabe-se que Charles Siebert morreu no dia 1 de maio, no Centro Médico U.C.S.F., na Califórnia, vítima de pneumonia na sequência de ter ficado infetado com Covid-19.

Entre os vários projetos em que participou no mundo da representação, estão os filmes da década de 70 'The Other Side of Midnight', 'Blue Sunshine', 'Coma' e 'And Justice for All'. Nos anos 80 apareceu em 'All Night Long', 'White Water Summer' e 'Eight Men Out'.

