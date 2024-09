John Ashton, ator que deu vida ao icónico detetive John Taggart nos filmes de 'Beverly Hills Cop', morreu. Tinha 76 anos.

Ashton morreu esta quinta-feira, 26 de setembro, em Fort Collins, Colorado, conforme a família anunciou através de um comunicado este fim de semana.

Não se sabe a causa da morte.

Com uma carreira de mais de 50 anos, Ashton participou em vários filmes e séries televisivas, entre as quais 'Midnight Run', 'Little Big League' e 'Gone Baby Gone'.