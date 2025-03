Morreu o ator Wings Hauser, que integrou o elenco de projetos como 'The Young and the Restless'. A notícia foi confirmada pela mulher, Cali Lili Hauser, através de uma publicação que fez no Instagram na quarta-feira, dia 19 de março.

"O ícone de cinema Wings Hauser voou nos braços da sua parceira de cinema e música, Cali Lili Hauser, no seu estúdio, no fim de semana", pode ler-se junto de uma fotografia de ambos com o cão na Califórnia.

Wings Hauser, destacam, nasceu em Hollywood e é filho de Dwight A. Hauser - guionista e produtor de cinema - e de Geraldine T. Hauser, e contou com uma carreira que durou 58 anos.

Além da mulher, Wings Hauser deixa a filha Bright Hauser e o filho Cole Hauser (também ator).

Além de 'First to Fight', que marca o início da sua carreira em 1967, Wings Hauser também conseguiu papéis como em 'The Fall Guy', 'Murder, She Wrote', 'Perry Mason', 'Roseanne', 'Beverly Hills, 90210', 'Kingpin', 'Bones' e 'Criminal Minds'.

Leia Também: Mark Dobies, estrela de 'One Life to Live', morre aos 65 anos