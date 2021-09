Morreu o ator e comediante Art Metrano, mais conhecido por ter interpretado Ernie Mauser nos filmes 'Academia de Polícia'. Tinha 84 anos.

O artista morreu de causas naturais em sua casa em Aventura, Flórida, na quarta-feira, como informou o filho ao Hollywood Reporter.

Durante a carreira, Art Metrano deu vida a várias personagens e participou em projetos como o spinoff de 'Happy Days', 'Joanie Loves Chachide', 1982, 'All in the Family', 'Bewitched', 'Starsky and Hutch' e 'Mod Squad'.

Leia Também: As homenagens a Jorge Sampaio continuam. "Gratidão profunda"