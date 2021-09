Logo após a notícia da morte de Jorge Sampaio foram muitas as homenagens que se espalharam pelas redes sociais. Várias caras conhecidas fizeram questão de deixar uma mensagem onde lamentam a morte do antigo Presidente da República envolvida num agradecimento e admiração.

Tributos que continuam a surgir na Internet. "Muito obrigado Sr. Presidente pelo carinho com que sempre me tratou nos espectáculos, nas entrevistas, enfim o carinho e gentileza com que nos tratou a todos. Gratidão profunda ao democrata e fiel de uma bondade que se desvanece todos os dias. Generosidade e verdadeira coragem não medram em todos os homens. Orgulho no passado e nas vidas todas que já vivi, aqui fica o instantâneo de um primeiro encontro", escreveu José Pedro Vasconcelos na legenda de uma fotografia captada no espetáculo de Natal da Presidência da República no ano 1996.

Na mesma publicação, o apresentador e ator deixou ainda um "abraço sentido a toda a família".

Por sua vez, Vasco Palmeirim escreveu na mesma rede social: "Não me lembro de alguma vez ter falado com Jorge Sampaio pessoalmente. Mas lembro-me de achar que fazia sentido um dia falar com ele. Talvez por ser vizinho da Rádio Comercial. Ou talvez por ter nascido no ano do meu pai. Hoje, quando ouvi a notícia da sua morte, senti que tinha sido um familiar a partir. Sempre o senti próximo, sempre o senti presente. E custa dizer 'morreu o Presidente Sampaio'. Os meus sentimentos à sua mulher e aos filhos. Hoje partiu um homem genuinamente bom".

O ator Ricardo Carriço também reagiu publicamente à morte de Jorge Sampaio: "Até sempre! Um sincero abraço à família".

Sílvia Alberto foi outro nome conhecido que também lhe prestou uma homenagem pública, tendo começado por destacar a "grande admiração que tinha pelo Senhor Presidente Jorge Sampaio".

"Foi um grande timoneiro para o nosso país. Predicou pela defesa dos direitos humanos e da liberdade e o seu exemplo e pensamento continuarão sempre presentes na vida de todos os portugueses. Uma grande perda. Os sentimentos à sua família", escreveu ainda.

"Partidos e siglas à parte, perdemos um dos bons. Obrigada por tudo, Senhor Presidente e até um dia. As minhas sinceras condolências à família", partilhou a cantora Sónia Tavares.

Entre os muito tributos feitos nas redes sociais, destacam-se também as palavras da atriz Ângela Pinto: "Todo o respeito! A minha homenagem Jorge Sampaio o Presidente que sempre soube que a neutralidade não existe!!! Sempre doce elegante emotivo, sempre firme e intransigente pelas causas da humanidade! O melhor Presidente da nossa democracia".

