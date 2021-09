Crescem nas redes sociais as homenagens a Jorge Sampaio. O antigo Presidente da República morreu esta sexta-feira, 10 de setembro, aos 81 anos.

Depois de Ruy de Carvalho, foi a vez de Tânia Ribas de Oliveira lamentar a morte do político português.

A apresentadora manifestou toda a sua admiração pelo trabalho desenvolvido por Jorge Sampaio.

"Ocupou os mais importantes cargos políticos em Portugal nos últimos 30 anos, foi distinguido pela Organização Mundial de Saúde e recebeu o primeiro prémio Nelson Mandela instituído pelas Nações Unidas pelos seus 'feitos e contribuições excecionais ao serviço da humanidade'. Elegante, discreto, generoso, afetivo, atento, solidário e, segundo o próprio 'prisioneiro da ansiedade por um futuro melhor'.

A preocupação com os outros talvez tenha sido a sua principal missão na vida. Homem corajoso e decidido (recordemos que, enquanto PR, interrompeu o governo de Santana Lopes em 2004), nunca descansou das suas funções ao serviço das pessoas e presidiu a Plataforma Global para Estudantes Sírios. Poderia ter sido pianista, mas tocou-nos as teclas do coração com delicadeza e discrição. Pessoalmente, perdi o meu maior ídolo político português. Mas julgo que todos lhe devemos um aplauso. De pé. Obrigada, Sr. Presidente. Para sempre", declara o rosto da RTP.

Fernanda Serrano declarou: "Até sempre, nosso Presidente! Muito obrigada por tudo. Este abraço é para toda a família".

"Senhor Presidente", escreveu Cristina Ferreira ao partilhar uma fotografia antiga.

Iva Domingues juntou-se às homenagens com um agradecimento. "Obrigada, Presidente Jorge Sampaio", declarou a apresentadora.

Nuno Santos prestou "sentidas condolências à família" e tal como Tânia Ribas e Oliveira realçou os feitos do antigo chefe do estado e do governo

"Todos temos uma memória colectiva de Jorge Sampaio - a que vai perdurar nos livros de história - e que nos fala do líder estudantil destemido, do combatente de esquerda que caminhou para o centro, do homem que nunca fugiu das lutas difíceis ou que não tinha medo de chorar em público. E, depois, temos as nossas memórias privadas. Que preservamos no essencial, mesmo que neste momento delas sublinhemos viagens com amigos comuns, conversas que começando no futebol e passando pelo jornalismo acabavam no mundo e Sampaio sempre foi um homem do mundo.

Na sua sabedoria, ética inabalável e bom senso vai fazer-nos falta nestes tempos de fúria", declara o antigo jornalista.

Herman José partilhou uma memória antiga de um programa onde contou com a presença de Jorge Sampaio como seu convidado.

"RIP, senhor presidente", declarou Alexandra Lencastre.

"Um Democrata, com uma visão humanista da sociedade, um grande Presidente. Até sempre, e obrigado, Jorge Sampaio", escreveu o radialista Pedro Ribeiro.

