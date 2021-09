As homenagens públicas a Jorge Sampaio não param e são cada vez mais os rostos conhecidos a lamentar nas suas redes sociais a morte do antigo Presidente da República.

Pedro Abrunhosa, admirador e amigo do político português usou a sua conta de Facebook para lhe dedicar um texto escrito com grande emoção.

"Meu Querido Presidente, meu profundo Amigo Jorge Sampaio, estar ao seu lado era sentir a imensidão da montanha e ser bafejado pela luz do bem. Poucos homens ao serviço do País tiveram simultaneamente a sua grandiosidade humana e o desapego pela ribalta, pelos holofotes, pela materialidade", começa por declarar.

"O cargo era apenas um meio para lançar sementes de união e concórdia. Nada mais. A sua simplicidade, o exemplo maior do verdadeiro significado da política. Serviu os portugueses com a emoção dos justos, defendeu cada um de nós com a paixão dos firmes e, no teatro internacional, representou o nosso chão e a nossa língua com o Amor dos sábios", continua.

O músico lembra o momento em que ficou de lágrimas nos olhos ao ver Jorge Sampaio defender os Direitos Humanos e ainda a sua luta conta o Estado Novo. Este último um tema que lhe é particularmente sensível por ter sido também a causa dos seus pais.

"Chorei quando na ONU se ergueu para deixar claro que os Direitos Humanos começam na palavra Liberdade e que Portugal não aceita lições nem de ditaduras, nem de agressores. A sua luta generosíssima, que o levou aos calabouços da PIDE, contra as trevas do Estado Novo, permitiu a todos nós crescer num País democrático e livre. Era também a luta dos meus Pais e, talvez por isso, fossem tão amigos. O meu tributo a si, meu eterno Presidente, é também, permita-me, uma homenagem a eles", lembra.

"A Democracia deve-lhe muito, querido Jorge, e cada um de nós, portugueses, deve-lhe a capacidade acreditar num futuro de cabeça erguida. Um grande, grande Abraço, daqueles que dávamos em Moimenta, para que o acompanhe nesta sua última jornada", termina.

