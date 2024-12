Art Evans, ator de 'Die Hard 2', morreu aos 82 anos após uma batalha contra a diabetes.

O representante do artista confirmou que esta foi a causa da morte, "condição com a qual lidou corajosamente por muitos anos". Não foram adiantados mais pormenores ao Deadline, meio que avançou com a notícia.

Em declarações a USA Today, a mulher, Babe, afirmou que a sua falta será "intensamente sentida".

"O Art não era apenas um ator incrível, mas um marido devoto, amigo, e fonte de luz para todos os que o conheciam. O seu sorriso, paixão e amor pela vida farão muita falta. Apesar dos nossos corações estarem tristes, celebramos o legado de alegria e inspiração que ele deixou", notou.

A morte aconteceu este fim de semana, a 21 de dezembro.