Billy Kametz - que deu voz a Ren em 'Pokémon' - morreu no dia 9 de junho, vítima de cancro do cólon. Tinha 35 anos.

"Qualquer pessoa que conheceu o Billy vai dizer que é uma das pessoas mais sinceras, humildes e amorosas que já conheceram. A sua personalidade contagiante e sorriso iluminavam sempre qualquer sala com tanta alegria e felicidade. O Billy deixou sempre uma impressão positiva em qualquer pessoa com quem esteve em contacto", escreveu a família no seu obituário, como relata o USA Today.

"O seu amor pela família, amigos e namorada foram sempre o mais importante para ele e esse amor continuará para sempre", acrescentaram.

De referir que Billy Kametz dobrou várias personagens ao longo da carreira. Além do papel em 'Pokémon', também deu voz a personagens de outras série, entre elas, 'Attack on Titan', 'The Seven Deadly Sins', 'Beasters' e 'JoJo's Bizarre Adventure'.

Também deu voz a várias personagens de videojogos, como em 'Epic Seven', 'The Walking Dead: Saints & Sinners' e 'Marvel Avengers Academy'.

