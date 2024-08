Morreu a norte-americana Rachael Lillis, que deu voz a inúmeros desenhos animados, incluindo na série 'Pokémon'. Tinha 46 anos.

Rachael, a voz, na versão inglesa, de Misty, Jessie ou Jigglypuff, morreu de cancro da mama. A morte foi anunciada por Veronica Taylor, com que trabalhou - e que dava voz a Ash Ketchum, a personagem principal.

"Rachael era um talento extraordinário, uma luz brilhante que brilhava na sua voz, seja a falar ou a cantar", escreveu, numa nota divulgada na rede social Instagram, agradecendo ainda por todos os donativos que foram feitos para ajudar no pagamento dos tratamentos da dobradora durante a sua luta contra o cancro.

Também a família recorreu à página de angariação de fundos criada na plataforma GoFundMe para confirmar a morte.

"É com o coração pesado que anunciamos que a Rachael morreu. Faleceu em paz e sem dores no sábado à noite. Está com Deus, com os anjos e com os membros da família que morreram antes dela", escreveu a irmã da artista.

"Ela ficava sempre emocionada quando via os vossos comentários e mensagens. Lembrava-se de muitos de vós, que conheceu em convenções, e contava-nos histórias dessas experiências", acrescentou, referindo que os donativos vão ser utilizados para pagar "as contas médicas que faltam, um velório em seu nome" e reverterão a favor de "causas que combatam o cancro".

A voz de Rachael Lillis apareceu em 423 episódios de Pokémon entre 1997 e 2015, segundo o IMDB. Além disso, interpretou o personagem Pokémon Jigglypuff, incluindo no filme 'Detetive Pikachu', de 2019, e na série de jogos 'Super Smash Bros.'.