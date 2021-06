Morreu a atriz brasileira Mabel Calzolari. A jovem artista, também conhecida como Maria Belén, perdeu a vida esta terça-feira devido à doença rara com a qual foi diagnosticada há dois anos: aracnoidite.

A notícia da morte de Mabel Calzolari foi confirmada pela sua mãe, que dedicou à filha uma emotiva homenagem.

"Minha filha amada. Venho aqui às tuas redes sociais despedir-me de ti, com uma foto que expressa muito bem quem és. O teu sorriso, a tua beleza, a tua força, a tua energia, o teu carisma, todo o teu amor estão aí. E não vão embora nunca. Podes partir, podes ir para junto de Deus. Mas o que inspiraste e transformaste estará aqui para sempre", começa por ler-se na publicação, partilhada no Instagram oficial da atriz.

"Com muita dor, informo que a Mabel hoje teve morte cerebral. Foi uma jornada de luta e sofrimento que se encerra hoje. Agradecemos do fundo do coração todo o amor que a minha filha recebeu aqui. Com amor…", termina.

Mabel Calzolari deixa um filho de dois anos, fruto do relacionamento com o ator João Fernandes.

A doença rara que provocou a morte de Mabel trata-se de uma inflamação de uma membrana muito fina, que envolve todo o sistema nervoso central, chamada aracnoide. A aracnoidite pode localizar-se no tórax, isto é, na coluna torácica, na coluna cervical (pescoço), na coluna lombar e no crânio.

