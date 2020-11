Morreu Lawrence Clayton, ator da Broadway e estrela de 'Dreamgirls'. O artista perdeu a batalha contra o cancro no dia 2 de novembro, doença contra a qual lutava há já dois anos. Tinha 64 anos. A notícia foi confirmada ao Deadline pela agência Buchwald.

Entre os muitos trabalhos que Lawrence Clayton fez estão produções como 'Bells Are Ringing' (2001), 'It Ain't Nothin 'But the Blues' (1999), 'The Civil War' (1999), 'The High Rollers Social and Pleasure Club' (1992) e 'Damn Yankees' (2017).

Ao longo de todos os anos, o ator também contou com projetos no pequeno ecrã, tendo feito parte de várias séries, incluindo a passagem como padrasto de Pray Tell (Billy Porter) num episódio de 2019 da série 'Pose', da FX.

Também contou com participações em 'Elementary', 'Law & Order: Special Victims Unit', 'Homeland' e 'The Big C'.

Entre os colegas que recorreram às redes sociais para prestar uma homenagem ao ator esteve Benjamin Magnuson, que começou por recordar o trabalho que fizeram juntos em 'National Tour of Les Miserables'. "Ele sempre foi humilde e um grande ouvinte", destacou ainda durante o emotivo tributo.

Casado com Linda, Lawrence Clayton é pai de Matthew.

