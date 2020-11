Ken Hensley, mais conhecido como teclista, guitarrista e compositor da banda britânica de hard rock Uriah Heep, morreu esta quarta-feira. Tinha 75 anos.

Uma notícia que foi confirmada na página oficial de Twitter da banda. "5 de novembro de 2020: Recebi esta manhã a notícia devastadora da morte do Ken Hensley, por parte do agente do Ken, Steve Weltman”, pode ler-se na rede social, publicação escrita pelo guitarrista Mick Box.

De seguida, o músico deixou uma palavra de conforto à família do colega e amigo. "E que descanse em paz", rematou.

Por sua vez, o irmão de Ken Hensley, Trevor, também reagiu à morte do músico no Facebook. "Com o coração pesado, escrevo para informar que o meu irmão Ken Hensley morreu pacificamente na noite de quarta-feira", disse, sem adiantar mais informação sobre a cauda da morte do artista.

"A sua linda mulher Monica estava a seu lado e consolou o Ken nos últimos minutos em que esteve connosco", acrescentou de seguida.

"Estamos todos arrasados com esta trágica perda", continuou, pedindo a todos privacidade neste momento difícil.

Mas não ficou por aqui e revelou também que o músico será cremado numa cerimónia privada em Espanha. "O Ken partiu, mas nunca será esquecido e estará sempre nos nossos corações", rematou.

