Morreu L.Q. Jones, conhecido ator dos filmes de faroeste do realizador Sam Peckinpah.

A notícia é confirmada pelo neto do artista em declarações à imprensa. De acordo com a Variety, L.Q. Jones, de 94 anos, morreu de causas naturais em sua casa, em Hollywood Hills.

Nascido no Texas em 1927, o ator e realizador americano contava já com mais de 50 anos de carreira.

Entre os seus filmes de maior sucesso destacam-se 'A Quadrilha Selvagem', 'À Sombra da Forca' e 'Casino'. No pequeno ecrã brilhou em 'The Virginian', 'Gunsmoke', 'Lassie, Rawhide', 'Perry Mason' ou 'The Yellow Rose'.

