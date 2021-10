Chris Ayres, ator que ficou conhecido por dar voz a vilão do 'Dragon Ball' - Frieza, morreu aos 56 anos.

A notícia da morte foi dada no Twitter pela namorada, Krystal LaPorte.

"No dia 18 de outubro às 8h40 o meu mundo ficou negro", escreveu a também atriz. "Christopher Owen Ayres morreu em paz, junto da mãe, do irmão e da namorada", completa.

A causa do falecimento de Ayres não foi revelada, contudo, o Page Six relembra que o artista foi diagnosticado com um cancro do pulmão em estado terminal em 2017.

